Семь заблуждений в вопросе регистрации по месту жительства

Регистрация граждан по месту жительства в связи с новыми законодательными актами бурно обсуждается в Казахстане. В процессе обсуждения, и уже в практике, звучат противоречивые суждения, в том числе и со стороны государственных органов. Ниже приведены несколько, по нашему мнению, заблуждений, которые встречаются в обсуждениях, комментариях и правоприменительной практике.

1. Прописка

Никакой прописки, о которой говорят и пишут, в Казахстане нет. Прописка или регистрация это не только вопрос терминологии. Прописка, как она понималась в советское время, означала разрешение государственных органов на проживание в населенном пункте. Человек, которому было отказано в прописке, обязан был покинуть этот пункт. Регистрация, при некоторой схожести с пропиской, носит больше учетный, а не разрешительный характер. Последствия отсутствия регистрации отличаются от последствий отсутствия прописки.

2. Обязанность регистрации внутренних мигрантов возникла в связи с новым законом

Такая обязанность возникла гораздо раньше. В частности, она изначально существовала в Законе Республики Казахстана от 22 июля 2011 г. «О миграции населения», а еще раньше в подзаконных актах, причем в отношении места как постоянного, так и временного жительства. Другое дело, что в Кодексе об административных правонарушениях не было четкого положения об ответственности внутренних мигрантов за отсутствие временной регистрации. Теперь такое положение появилось.

3. Без регистрации можно проживать один месяц

В соответствии с новыми правилами без регистрации можно проживать не более чем 10 дней, если только речь не идет о временных жильцах (граждане, которым предоставлено право временного проживания в жилище без взимания с них платы за пользование жилищем). Проживание без регистрации сверх 10 дней - нарушение закона. Проживание без регистрации в течение одного месяца, не подвергаясь опасности быть наказанным, дозволено только временным жильцам. Поэтому, к примеру, студенты, которые бесплатно живут в студенческом общежитии, имеют 1 месяц для решения вопроса с регистрацией, а студенты, которые снимают квартиры - всего 10 дней.

4. Первый раз не наказываем, предупреждаем

Действительно проживание без регистрации от 10 дней до одного месяца влечет предупреждение. Однако, предупреждение это не покачивание пальчиком или устное внушение. Эта полноценная мера административного взыскания, которая фиксируется в соответствующем постановлении и тот, к кому она применена, становится правонарушителем. И если в будущем, к примеру, при устройстве на работу, возникнет вопрос о наличии административного взыскания, то в случае предупреждения, придется в течение года отвечать, что такое взыскание существует.

5. Если человек уже зарегистрирован по конкретному адресу в населенном пункте, то ему не надо регистрироваться если он проживает в этом же населенном пункте, но по другому адресу

Ранее действительно можно было зарегистрироваться по месту жительства в населенном пункте и в случае последующего проживания по другому адресу в границах этого же населенного пункта, дополнительных регистрационных действий предпринимать не требовалось. По новым правилам зарегистрироваться необходимо и по месту жительства и временного пребывания. Никаких исключений для тех, у кого фактическое место жительства не совпадает с местом регистрации или для собственников двух квартир (если собственник проживает более 10 дней в каждой) в одном населенном пункте не сделано.

6. Временная регистрация делается только на год

Точный срок, на который допускается временная регистрация, не установлен. Из Правил регистрации внутренних мигрантов, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 декабря 2011 г. вытекает, что есть длительная, и, соответственно, - недлительная временная регистрация. Длительная временная регистрация связана с исполнением служебных обязанностей и проживанием вне места постоянного жительства более одного года. В качестве примера, кстати, часто приводятся депутаты Парламента. Видимо, исходя из этих положений, делается вывод о том, что временная регистрация не превышает одного года, за некоторыми исключениями. На самом деле вопрос временной регистрации более чем на год не должен быть исключением, а должен решаться исходя из конкретных потребностей обратившегося за регистрацией (студента, работника, нуждающегося в лечении и др.), во всяком случае, в соответствии, с действующими нормами.

7. Зарубежный опыт

Ссылки на зарубежный опыт уже стали обычным делом. Одни и те же примеры кочуют из разъяснения государственного органа в газетную статью, а затем - в выступление государственного служащего и т.д. При этом отсутствуют какие либо указания на правовые акты, упоминания о совершенно иных процедурах, подходах, правовых возможностях в странах заимствования. Яркий пример - Эстония, где, как указывается нашими исследователями зарубежного опыта, также предусмотрен обязательный явочный порядок регистрации. Зная, что прибалтийская страна является одним из лидеров по внедрению электронных технологий в государственное управление, сразу возникли сомнения, что гражданам Эстонии действительно надо лично являться для регистрации. Не знаем, откуда черпают информацию государственные органы, но простое посещение официального сайта (https://www.eesti.ee/rus/eluase/eluasemega_kaasnevad_teenused/elukoha_registreerimine). показывает, что всё не так, как нам пытаются представить. Во-первых, ни о какой временной регистрации не говорится. Во-вторых, уведомление о месте жительства можно представить лично, посредством обычной или электронной почты, или с помощью электронных услуг. Разница с нашей ситуацией и некорректное использование зарубежного опыта очевидны. То же самое можно обнаружить и в большинстве других случаев зарубежного заимствования.

Мы остановились лишь на некоторых проблемах. На самом деле их гораздо больше. К сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем, лишний раз подтверждает тот факт, что любая регистрационная процедура неизбежно сопровождается непредвиденными ситуациями, возможностью для усмотрения со стороны регистрирующего органа, посягательством на права, время, здоровье регистрирующегося, а когда она носит массовый характер, еще и угрозой нормальному функционированию государственных институтов и серьезным общественным недовольством. Именно поэтому в некоторых странах, на которые у нас любят ссылаться, очень серьезно оценивается необходимость, эффективность, последствия таких процедур, а если уж без них никак не обойтись, то обеспечивается их максимальная простота и вариативность.

Р. Подопригора, доктор юридических наук