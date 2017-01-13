К известной казахстанской телеведущей постучались в два часа ночи с проверкой регистрации
13 января 2017, 15:43
Самое интересное, что не стали звонить, а ключом стучались в дверь – Санди Султан.
"В 2:24 ночи пришли двое и стучатся! Один в форме, второй в гражданском:
- Проверка регистрации, откройте!
- Вы идиоты?!
Спрашивается: зачем нужны консьержки?! За что мы им платим зарплату? Уж о собственниках квартир могли бы рассказать! И это происходит в доме, построенном для сотрудников КНБ. Об этом говорил министр МВД?
Вдобавок в комментариях Санди Султан написала, что «самое интересное, что не стали звонить, а ключом стучались в дверь!. Люди сомневаются, что это полиция. Пишут, «Это что-то не то. Не может быть, чтобы они в это время ходили. Это самодеятельность этих лиц, кто к вам пришел», «А это точно полиция?», на что Санди Султан отвечает: «Как это определить? Один был в форме. Консьержка тоже не в курсе». По ее словам, она «от возмущения до 6 утра не могла уснуть».
Некоторых такие действия «полиции» просто возмутили: «Ну это уже не в какие ворота. Они вообще что ли в. 2 ночи», «Ужас ,я бы от страха и от гнева тоже до утра не спала бы», «Надо было полицию вызывать», «Полиция деградирует».
Некоторые встали на защиту страж порядка: «Это не вся полиция. Про всех нельзя так писать. Это отдельные люди, случайно оказавшиеся в рядах полицейских»…
Так кто же это был?!
Все новости по теме читайте здесь.
Фото comode.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839105-fca490414886a1f11b471375537cfec9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также