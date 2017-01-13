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К известной казахстанской телеведущей постучались в два часа ночи с проверкой регистрации

13 января 2017, 15:43

Самое интересное, что не стали звонить, а ключом стучались в дверь – Санди Султан.


Об этом телеведущая Санди Султан написала на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

"В 2:24 ночи пришли двое и стучатся! Один в форме, второй в гражданском:

- Проверка регистрации, откройте!

- Вы идиоты?!

Спрашивается: зачем нужны консьержки?! За что мы им платим зарплату? Уж о собственниках квартир могли бы рассказать! И это происходит в доме, построенном для сотрудников КНБ. Об этом говорил министр МВД?

Вдобавок в комментариях Санди Султан написала, что «самое интересное, что не стали звонить, а ключом стучались в дверь!. Люди сомневаются, что это полиция. Пишут, «Это что-то не то. Не может быть, чтобы они в это время ходили. Это самодеятельность этих лиц, кто к вам пришел», «А это точно полиция?», на что Санди Султан отвечает: «Как это определить? Один был в форме. Консьержка тоже не в курсе». По ее словам, она «от возмущения до 6 утра не могла уснуть».

Некоторых такие действия «полиции» просто возмутили: «Ну это уже не в какие ворота. Они вообще что ли в. 2 ночи», «Ужас ,я бы от страха и от гнева тоже до утра не спала бы», «Надо было полицию вызывать», «Полиция деградирует».

Некоторые встали на защиту страж порядка: «Это не вся полиция. Про всех нельзя так писать. Это отдельные люди, случайно оказавшиеся в рядах полицейских»…

Так кто же это был?!

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Фото comode.kz

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