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Новости за сегодня

О признании дохода по курсовой разнице некоммерческими организациями

Законом РК от 30 ноября 2016 года № 26-VI были внесены поправки в часть первую пункта 2 статьи 134 Налогового кодекса, согласно которым определено, что доходы некоммерческих организаций, не подлежащих налогообложению, помимо вознаграждения по депозитам и иных указанных доходов, также включают доходы в виде превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы. Принятое уточнение обусловлено тем, что положительная курсовая разница может возникнуть в результате переоценки денежных средств, находящихся на депозитах и иных банковских счетах, при том, что форма и деятельность некоммерческих организаций остается без изменений. Также следует добавить, что такие доходы являются аналогичными вознаграждению по депозитам.


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