Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Правительству РК предложили передать пенсионные активы ЕНПФ частным компаниям

13 января 2017, 18:55

«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг», - отметила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева.


В рамках реализации поручения Президента РК Национальным Банком разработаны предложения по вопросу передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям. На сегодняшний день находятся на стадии принятия решения Правительством РК. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предложения Национального Банка предусматривают: повышение заинтересованности населения в планировании своей пенсии через вовлечение вкладчиков в процесс управления пенсионными активами; снижение концентрации системных рисков и исключение конфликт интересов, возникающих у государственных органов при управлении частными пенсионными накоплениями», - пояснила Д. Галиева.

Она также рассказала о предложении предоставить вкладчику выбор инвестиционной стратегии и частной управляющей компании.

«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг. В свою очередь, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению бόльшего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях», - сказала она.

«Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений в законодательство Республики Казахстан. Поэтому окончательное решение по ним еще не принято», - заключила Д. Галиева.

Кубатбек Туратбеков

Фото с сайта kapital.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также