Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО осужденный отказался от амнистии

14 января 2017, 07:55

Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания - в виде ограничения свободы.


В Южно-Казахстанской области в учреждении ИЧ 167/11 один из осужденных удивил всех, отказавшись от амнистии. Однако, как пояснили в прокуратуре, ничего исключительного в этом факте нет, пишет Otyrar.kz.

Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания - в виде ограничения свободы.

Ходатайство осужденного сейчас на стадии решения, скорее всего, оно будет удовлетворено в ближайшее время. Поэтому он и оказался не заинтересован, чтобы его дело рассматривалось по амнистии.

"Один осужденный отказался от амнистии. Но все равно материалы в отношении него будут направлены в суд. Это прерогатива суда. В суде он может придти и заявить об отказе. И это уже на усмотрение суда — он может удовлетворить его ходатайство, либо, по желанию осужденного, суд может отказать от применения амнистии в связи с доводами осужденного", - сообщил прокурор управления прокуратуры ЮКО Ермек Айтимов.

По сообщению прокуроров, из остальных осужденных, подпадающим под амнистию, 20 человек реально выйдут на свободу. В отношении остальных будет применяться дифференцированный подход — сокращение срока лишения свободы, либо другие смягчающие меры наказания.

В случае если осужденный считает, что может рассчитывать на амнистию, то он имеет право подать в суд ходатайство. Любое учреждение в этом вопросе не может ему отказать.

Также под закон об амнистии подпадает 1258 осужденных, находящихся под пробационным контролем. Служба пробации направила в суды на рассмотрение материалы в отношении 552 осужденных. В настоящее время все они на стадии рассмотрения.

Фото: diapazon.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также