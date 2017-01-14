В ЮКО осужденный отказался от амнистии

Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания - в виде ограничения свободы.

В Южно-Казахстанской области в учреждении ИЧ 167/11 один из осужденных удивил всех, отказавшись от амнистии. Однако, как пояснили в прокуратуре, ничего исключительного в этом факте нет , пишет , пишет Otyrar.kz





Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания - в виде ограничения свободы.





Ходатайство осужденного сейчас на стадии решения, скорее всего, оно будет удовлетворено в ближайшее время. Поэтому он и оказался не заинтересован, чтобы его дело рассматривалось по амнистии.





"Один осужденный отказался от амнистии. Но все равно материалы в отношении него будут направлены в суд. Это прерогатива суда. В суде он может придти и заявить об отказе. И это уже на усмотрение суда — он может удовлетворить его ходатайство, либо, по желанию осужденного, суд может отказать от применения амнистии в связи с доводами осужденного", - сообщил прокурор управления прокуратуры ЮКО Ермек Айтимов.





По сообщению прокуроров, из остальных осужденных, подпадающим под амнистию, 20 человек реально выйдут на свободу. В отношении остальных будет применяться дифференцированный подход — сокращение срока лишения свободы, либо другие смягчающие меры наказания.





В случае если осужденный считает, что может рассчитывать на амнистию, то он имеет право подать в суд ходатайство. Любое учреждение в этом вопросе не может ему отказать.





Также под закон об амнистии подпадает 1258 осужденных, находящихся под пробационным контролем. Служба пробации направила в суды на рассмотрение материалы в отношении 552 осужденных. В настоящее время все они на стадии рассмотрения.



