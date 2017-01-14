Директора «Барселоны» уволили после комментариев о Лионеле Месси

Директор «Барселоны» по связям с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) Пере Гратакос уволен со своего поста, сообщает официальный сайт клуба. Официальная формулировка — «за публичное выражение личного мнения, не совпадающее с позицией клуба», передает передает РБК





Ранее во время жеребьевки четвертьфиналов Кубка Испании Гратакос заявил: «Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других одноклубников Месси не был бы таким хорошим футболистом». Решение об увольнении принял исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер, возложивший на себя обязанности директора, отвечающего за отношения с RFEF. Гратакос продолжит работать в «Барселоне» в рамках проекта «Масия 360».





На этой неделе Месси вывел каталонский клуб в четвертьфинал Кубка Испании, забив прямым ударом со штрафного решающий мяч в ответной встрече с «Атлетиком» (3:1). Аргентинец впервые в карьере забил со штрафного в третьем матче подряд за «Барселону». Ранее в этом году он отличился в первом матче против «Атлетика» (1:2) и в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:1).





Также Месси повторил рекорд нынешнего главного тренера «Эвертона» Роналда Кумана по числе голов со штрафных за «Барселону». На счету аргентинца и голландца — по 26 точных ударов. «Лео, поздравляю тебя с 26-м голом со штрафного за «Барселону»! До нового рекорда остался один гол», — написал Куман в своем твиттере.





В четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьеадад». Другие пары составили «Реал» и «Сельта», «Атлетико» и «Эйбар», «Алькоркон» и «Алавес».





Роман Фейгин.



