В ВКО полицейские подсылали в магазины детей за спиртным и сигаретами
В погоне за штрафами сотрудники правоохранительных органов прибегали к новым методам.
Прокуратурой ВКО установлены факты, когда стражи правопорядка намеренно подсылали в магазины несовершеннолетних, чтобы спровоцировать продавцов на продажу спиртного или сигарет. После успешной сделки в торговую точку наведывались полицейские и штрафовали сотрудников, передает корреспондент YK-news.kz.
Сегодня в Усть-Каменогорске прошло расширенное заседание коллегии Восточно-Казахстанской областной прокуратуры по вопросам защиты прав предпринимателей в 2016 году. За прошедших 12 месяцев в рамках защиты предпринимательской деятельности прокуроры инициировали 9 проверок и выявили 92 нарушения законности. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 26 лиц.
Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что зачастую к бизнесменам предъявляются чересчур суровые требования. Прокуратурой были выявлены пусть и законные, но не всегда справедливые случаи привлечения к ответственности предпринимателей.
— В Усть-Каменогорске были установлены факты, когда полицейские намеренно подсылали к продавцам магазинов несовершеннолетних, чтобы спровоцировать сотрудников торговых точек на продажу спиртного или сигарет, а затем выписать штраф за административное нарушение, — говорится в распространенном прокуратурой ВКО пресс-релизе. — При этом некоторых школьников стражи правопорядка привлекали к таким провокациям неоднократно. Несмотря на то, что продавцы действительно нарушали закон, реализуя детям спиртное или сигареты, прокуратура отмечает, что подобные провокации со стороны сотрудников полиции недопустимы.
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