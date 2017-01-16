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В аэропорту «Манас» города Бишкек разбился самолет

16 января 2017, 08:13

На данный момент самолет загорелся, его пытаются потушить.


В аэропорту «Манас» разбился заходивший на посадку самолет. Об этом K-News сообщили собственные источники.

Как уточняется, происшествие случилось в 7:20. На данный момент самолет загорелся, его пытаются потушить. О жертвах и пострадавших еще не известно.

Грузовой самолет турецкой авиакомпании летел из Гонконга. При посадке он вылетел за пределы полосы.
















Фото с сайта 24.kg; © SPUTNIK / ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ

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