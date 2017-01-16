В аэропорту «Манас» города Бишкек разбился самолет

На данный момент самолет загорелся, его пытаются потушить.

В аэропорту «Манас» разбился заходивший на посадку самолет. Об этом K-News сообщили собственные источники.





Как уточняется, происшествие случилось в 7:20. На данный момент самолет загорелся, его пытаются потушить. О жертвах и пострадавших еще не известно.





Грузовой самолет турецкой авиакомпании летел из Гонконга. При посадке он вылетел за пределы полосы.































