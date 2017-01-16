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Новости за сегодня

Фото и видео с места крушения турецкого самолета в Бишкеке

16 января 2017, 09:29

Грузовой самолет упал на дачи, расположенные рядом с аэропортом


Сегодня в 7.31 при вылете из "Манаса" разбился турецкий грузовой самолет. Он упал на дачи, расположенные рядом с аэропортом, сообщает ИА «24.kg».

















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