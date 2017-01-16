Фото и видео с места крушения турецкого самолета в Бишкеке
16 января 2017, 09:29
Грузовой самолет упал на дачи, расположенные рядом с аэропортом
Сегодня в 7.31 при вылете из "Манаса" разбился турецкий грузовой самолет. Он упал на дачи, расположенные рядом с аэропортом, сообщает ИА «24.kg».
Читайте также:
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839331-fac33ea478bd1c01de1493f7dcc2df43
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также