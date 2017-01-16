В РК во всех общественных местах предлагают включать только казахскую музыку
16 января 2017, 09:57
Пускать только российскую или зарубежную эстраду при полном игнорировании казахской эстрады - это настоящее зомбирование населения.
Общественный активист Мухтар Тайжан вышел с интересным предложением: принять закон, что во всех общественных местах: супермаркетах, моллах, кинотеатрах, лыжных склонах, катках и стадионах звучала казахская музыка. С таким призывом через Facebook он обратился к акиму Астаны Асету Исекешеву, передает Zakon.kz
По мнению М.Тайжана, пускать только российскую или зарубежную эстраду при полном игнорировании казахской эстрады - это настоящее зомбирование населения.
"У меня простой вопрос властям города Астаны, почему в общественных местах у вас не звучит казахская музыка? Среди посетителей 80-90% казахи, и ни одной казахской песни!
Я предлагаю принять закон, чтобы во всех общественных местах... звучала казахская музыка, казахская эстрада минимум 80% времени. Асет Исекешев, обратите на внимание на эту проблему!", - написал он в ФБ.
Фото: Comode.kz
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