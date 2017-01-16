Антитабачный бизнес: почему бороться с курением выгоднее, чем с онкологией?

Борьба с курением выходит в России на качественно новый этап. Она превращается в высокодоходный бизнес, который по прибыли может переплюнуть само производство сигарет. Минздрав России вышел с предложением обеспечить доступность препаратов для отказа от курения. В качестве обоснования приводят данные о том, что ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан. Цифры кажутся гигантскими, особенно нам, казахстанцам, и желание врачей помочь избавиться от привычки видится вполне себе обоснованным, если только, как говорится, не копать тему и не задавать вопросов .





Миздрав РФ предлагает: «включить медицинскую помощь при отказе от курения в программу госгарантий, а лекарства, используемые для помощи пациентам при синдроме отмены, внести в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Что это значит? Фармацевтические компании получат государственный заказ на препараты, способствующие безболезненному преодолению никотиновой ломки. Примерно так же, как обеспечивает государство заказ вакцин от гриппа, которые граждане могут получить бесплатно в рамках гарантированного минимума. Эффективность данного вида прививок всегда находится под вопросом, но заказ от этого не становится меньше. С учетом того, что курит в России более четверти взрослого населения, это около 30 миллионов человек, объем необходимых средств для выполнения госзаказа можно оценить миллиарды долларов.





Директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олега Салагая, уверенно заявляет, что отказ от курения табака может добавить от двух до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни населения страны. При этом, про качество этой жизни история умалчивает. Как умалчивает она о том, что ежегодно по причинам, связанным с употреблением алкоголя, погибает более 600 тысяч человек, но с этим злом врачи бороться не собираются, видимо, нет лекарств, способных заставить не пить. Да и разговоров о том, что спирт — это разновидность тяжелого наркотика, никто не ведет, хотя поражение организма от частого употребления вполне себе схожи с героиновыми, с единственной разницей в скорости маргинализации.





Не будем отрицать, табак вредит здоровью и может стать одной из причин смерти, но только в редких случаях единственной. Возвращаясь к статистике, можно отметить, что в России ежегодно умирает 2,3 миллиона человек, а значит, только 10-12% по причинам, связанным с курением. Но, и здесь не дает нам ответа официальный источник, а только ли пагубная привычка привела человека к смерти. Например, нет разреза по возрасту, социальному статусу, доступности лекарств, здорового питания. Скорее всего, считается так – курил, значит, умер от курения. Думаю, что любой вид онкологии можно списать на сигареты, и истинные причины никого не волнуют, потому что борьба с курением сегодня выгоднее, чем реальное производство.





Россия сегодня продемонстрировала абсолютную циничность: государство зарабатывает, собирая акцизы с продажи табака, а аффилированный бизнес — на новой статье бюджета, противоникотиновой терапии. При этом болезнью табакокурение никто не собирается объявлять, как и потребление алкоголя. И есть основание полагать, что таким же путем пойдет и Казахстан. Бороться с табаком модно, и конечно, выгодно. Нигде деньги не достаются так легко, как общественным организациям, борющимся с курильщиками.





Всемирная организация здравоохранения, которая является апологетом борьбы с вредной привычкой и тратит на это баснословные деньги, договорилась до того, что именно курение представляет серьезную угрозу для здоровья граждан Сирии. Представитель ВОЗ по Сирии доктор Элизабет Хофф на полном серьезе утверждает, что курение сигарет и кальянов угрожает здоровью и жизни самих курильщиков, и окружающих их людей. Не война, ну или в меньшей степени война, а именно табак. И именно им принадлежит ничем не подкрепленное утверждение, что курение табака обходится мировой экономике в триллион долларов в год. Как получают эту цифру, в организации не поясняют.





В мире курит более миллиарда человек, как они приносят вред в триллион, точно непонятно. Все разговоры о продолжительности жизни не больше, чем блеф. За последние сто лет продолжительность жизни выросла в два раза, а не сократилась. При этом точно можно сказать, что только акцизами в мировую экономику табачная промышленность приносит более трехсот миллиардов долларов, а вот сколько из них тратит ВОЗ на бессмысленные конференции, содержание штата, аренду помещений, чартеры — сложно сказать.





Травить курящих легко и приятно, они и так признают, что привычка вредная и ведут себя, куда менее агрессивно, чем алкоголики, которые могут и бутылку о голову разбить. Россия в этом смысле чуть ли не впереди планеты всей. Мизулинщина напирает. Минздрав разработал концепцию государственной политики противодействия потреблению табака на 2016–2020 годы. Причем главной задачей является создание условий, которые навсегда закроют доступ к табачной продукции новому поколению, то есть гражданам, родившимся после 2015 года. Предложение не ново, но еще нигде не заработало. Из прочих инициатив Минздрава, вот-вот могут появиться простые сигаретные упаковки, то есть пачки в одном цвете с предупреждением о вреде курения, занимающим 65% площади, исключается вся стимулирующая информация, бренд обяжут указывать универсальным шрифтом. Ну и как венец, то ради чего все затевалось — россиян ждет повышение акцизов на табак, настолько, что пачка будет стоить не менее 150 рублей, или 850 тенге.



