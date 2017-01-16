Ребенку в Костанае оторвало пальцы найденной во дворе петардой

Врачи детской больницы Костаная и родственники подростков пока от комментариев воздерживаются.

Ребенку в Костанае оторвало пальцы взрывчатым средством, похожим на петарду. 14 января в областную детскую больницу с травмами поступило два подростка 10 и 13 лет, передает передает Alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.





«Полицейскими проводится досудебное расследование по факту получения травм от неизвестного предмета подростками. В ходе расследования будет проведена экспертиза предмета, который внешне похож на петарду и выяснены причины происшествия», — сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.





Отмечается, что одному из мальчиков взрывной волной оторвало несколько пальцев, он получил сильный ожог и потерял много крови.





Информация о происшествии появилась на странице «Клуб добряков Костанай» в социальной сети Instagram. В публикации от имени родственников пострадавших детей говорится, что двое мальчиков подожгли непонятное вещество и получили серьёзные травмы от последующего взрыва.







😰 ужас Следите за детьми! #клубдобряковкостанай Фото опубликовано Клуб добряков г.Костанай (@_club_dobryakov_kostanai) Янв 15 2017 в 12:57 PST





«В моей семье произошло горе, двоюродный брат 13 лет и родной брат 10 лет нашли непонятное вещество и подожгли фитиль, думая, что это петарда. Последствия оказались ужасными – старший в реанимации, у него оторвало взрывной волной несколько пальцев, большой ожог, ребёнок потерял много крови. Младшему больше повезло – врачи обещают, что через семь дней будет бегать», – написал костанаец в социальной сети.



