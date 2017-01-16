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В Кыргызстане откроют горячую линию для родственников пострадавших от крушения самолета

16 января 2017, 11:00

Сейчас на месте работают специалисты, службы расчищают завалы, пожарные тушат обломки судна, упавшего на дома.


Для родственников пострадавших в результате авиакатастрофы турецкого «Боинга-747» правительство Кыргызстана организует горячую линию. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшит Калилов.

По его словам, сейчас на месте работают специалисты, службы расчищают завалы, пожарные тушат обломки судна, упавшего на дома. «Конечно, будут выплачены компенсации. Сейчас уточняется сумма», - отметил глава Министерства.
В результате авиакатастрофы в аэропорту «Манас», по предварительным данным, погибли 32 человека, включая четырех пилотов. По информации Жамшита Калилова, один из пилотов скончался по дороге в больницу.

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