Грузовой самолет разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы под Бишкеком

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.





"Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет принадлежал компании Turkish Airlines (Турецкие авиалинии). Маршрут полета Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Boeing 747-400 был в составе 4+1", — сообщает пресс-служба.