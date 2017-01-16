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Грузовой самолет разбился в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы под Бишкеком

16 января 2017, 11:33

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта.


Грузовой Boeing 747-400 разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорог республики.

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В настоящий момент известно о приблизительно 30 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.

"Грузовой самолет Boeing 747-400 разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет принадлежал компании Turkish Airlines (Турецкие авиалинии). Маршрут полета Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Boeing 747-400 был в составе 4+1", — сообщает пресс-служба.

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