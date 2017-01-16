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В Кыргызстане 17 января объявлен днем траура

16 января 2017, 11:43

Сегодня в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет.


Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, подписал Указ «Об объявлении 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета Боинг-747, сообщает пресс-служба президента.

Отметим, число жертв катастрофы возросло до 35. Разбор завалов продолжается. На месте работают кинологи с собаками. Установлены палатки, где психологи ведут прием родственников погибших.
По данным главы Минздрава, с пациентами работают 14 бригад скорой медицинской помощи и около 60 медиков.

Напомним, в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас». Турецкий самолет упал на жилые дома у аэропорта «Манас» в Бишкеке, не долетев до взлетной полосы около 500 метров. Разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту «Манас».

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