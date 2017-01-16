Опубликовано видео с места падения самолета под Бишкеком
16 января 2017, 11:57
В результате авиакатастрофы в аэропорту «Манас» погибли 32 человека, включая четырех пилотов.
Информагентство «Кабар» опубликовало видеокадры с места падения грузового самолета Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines.
Напомним, в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас». Турецкий самолет упал на жилые дома у аэропорта «Манас» в Бишкеке, не долетев до взлетной полосы около 500 метров. Разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту «Манас».
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