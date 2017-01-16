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Разбившийся самолет под Бишкеком не принадлежал Turkish Airlines

16 января 2017, 12:35

Он принадлежал частной турецкой компании.


Разбившийся в Кыргызстане транспортный самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании, заявил РИА Новости советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль.

"По полученной нами информации, самолёт-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к "Турецким Авиалиниям" (Turkish airlines). Самолёт принадлежит одной из частных турецких компании", — сказал Газигиль.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа были пять человек. Погибли 37 человек.

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Фото: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков

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