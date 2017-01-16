По факту крушения грузового самолета в Бишкеке возбудили уголовное дело
16 января 2017, 12:50
Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц».
По факту крушения самолета «Боинг-747» турецких авиалиний, выполнявшего рейс Гонког – Бишкек - Стамбул, Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на генеральную прокуратуру Кыргызстана.
Как отмечается, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц» УК КР.
Уголовное дело передали МВД для организации расследования.
Напомним, создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, которая проводит все необходимые мероприятия по тщательному расследованию причин и обстоятельств произошедшего.
В результате падения самолета погибли, по предварительным данным, 37 человек, включая членов экипажа.
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Фото: Вести ПМР
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