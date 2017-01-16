В ЮКО сотрудник фирмы инсценировал нападение на фуру с сигаретами

В ЮКО полицейские раскрыли инсценировку ограбления грузовой машины, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





12 января в Сайрамское РУВД поступило сообщение о том, что на трассе Алматы-Ташкент-Термез неизвестные совершили нападение на грузовую машину, перевозившую товар из Жамбылской области.





Выехавшие на место происшествия полицейские установили со слов водителя грузовика, что на трассе его остановили неизвестные лица на автомашине Volkswagen Golf, избили и похитили из грузовика около 50 коробок с блоками сигарет.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 191 УК РК «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУВД задержали 6 подозреваемых, жителей Жамбылской области, 1980, 1984, 1985 и 1996 г.р., которые признались в содеянном.





Как выяснило следствие, один из задержанных, работая завскладом в одной из компаний в Жамбылской области, допустил недостачу сигарет на крупную сумму денег и решил инсценировать преступление, чтобы скрыть данный факт. Вместе с подельниками он загрузил пустые коробки в грузовик, который должен был доставить товар в Шымкент, и выехал за ним следом. По дороге подозреваемые остановили машину, и, угрожая физической расправой, электрошокером, избили и связали водителя, после чего забрали коробки якобы с сигаретами, уехали обратно в Тараз.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное по статье 192 УК РК «Разбой». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.



