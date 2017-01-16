Опубликованы имена погибших под Бишкеком летчиков
16 января 2017, 13:51
Командиром воздушного судна был Ибрагим Гюрган Диранч, вторым пилотом — Казым Ондюл.
Турецкая газета Vatan опубликовала имена членов экипажа, погибших при падении грузового самолета «Боинг 747-400» близ аэропорта Бишкека, сообщает Lenta.ru.
Командиром воздушного судна был Ибрагим Гюрган Диранч, вторым пилотом — Казым Ондюл. Также в состав экипажа входили борт-операторы по размещению грузов Мелих Аслан и Ихсан Коча. Как уточняется, Ондюл, будучи военным летчиком, служил в Афганистане в 2009 году.
Капитан экипажа — Ибрагим Гуржан Диранжи, второй пилот — Казым Ондул.
Мелих Аслан и Ихсан Коча.
Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По последним данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.
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Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
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