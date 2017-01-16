Турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31.

Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, передает ИА « 24.kg ».

По его словам, ящик в удовлетворительном состоянии. Завтра в 5.00 в Кыргызстан прилетят специалисты Международного авиационного комитета, которые и займутся расшифровкой данных.

Кроме того, прибудут и две группы из Турции.

Жамшит Калилов подтвердил информацию, что найден только один черный ящик из трех.

Напомним, турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.





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Фото:© Sputnik/ Табылды Кадырбеков



