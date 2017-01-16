Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747»
16 января 2017, 16:15
Турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31.
Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, передает ИА «24.kg».
По его словам, ящик в удовлетворительном состоянии. Завтра в 5.00 в Кыргызстан прилетят специалисты Международного авиационного комитета, которые и займутся расшифровкой данных.
Кроме того, прибудут и две группы из Турции.
Жамшит Калилов подтвердил информацию, что найден только один черный ящик из трех.
Напомним, турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.
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Фото:© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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