В сети появилось видео в память о погибших пилотах в Кыргызстане

«Падение в Бишкеке. Я люблю весь экипаж. Упокой душу», - написал один из пользователей соцсети.

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.