В сети появилось видео в память о погибших пилотах в Кыргызстане
16 января 2017, 16:22
Капитан разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане.
Пользователи социальной сети Twitter поместили видео в память о погибших сегодня во время крушения «Боинга-747» пилотах, сообщает ИА «24.kg».
«Падение в Бишкеке. Я люблю весь экипаж. Упокой душу», - написал один из пользователей соцсети.
Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении «Боинга-747» пилотов. По их информации, членами экипажа были граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казым Ондул, а также Мелих Ослан и Ихсан Кожа.
Капитан разбившегося «Боинга-747» Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане.
#Bişkek'de düşen, Türk sivil havacılığının ilk #B747'si, #TC_MCL'ye, tüm uçuş ekibi aşıktı. #TK6491 anısına. Ruhları şad olsun. pic.twitter.com/Ta5liyUGP7— Sarp (@sarponline) 16 января 2017 г.
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