Турция направит двух экспертов для расследования авиакатастрофы под Бишкеком

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.

Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета в Киргизии. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости





Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома. По предварительным данным, погибли около 35 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.





По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.





Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Джамшиту Халилову и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.





Все новости по теме читайте здесь



