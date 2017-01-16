Турция направит двух экспертов для расследования авиакатастрофы под Бишкеком
16 января 2017, 18:01
Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.
Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета в Киргизии. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома. По предварительным данным, погибли около 35 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.
По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.
Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Джамшиту Халилову и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839520-1f54e9d32619f5b4f432620ee6beb07f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также