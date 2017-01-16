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Турция направит двух экспертов для расследования авиакатастрофы под Бишкеком

16 января 2017, 18:01

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.


Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции направит двух экспертов для помощи в расследовании причин крушения грузового самолета в Киргизии. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены 32 частных дома. По предварительным данным, погибли около 35 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Распоряжением премьер-министра республики была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.

Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в телефонном разговоре выразил соболезнования своему киргизскому коллеге Джамшиту Халилову и сообщил о готовности Анкары оказать посильную помощь в расследовании причин крушения.

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Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.

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