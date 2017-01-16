В Кыргызстане местный житель украл вещи с потерпевшего крушение Boeing
16 января 2017, 18:25
Мужчина живет недалеко от места катастрофы. Он начал собирать коробки с вещами и другими предметами с самолета и класть их во дворе своего дома.
Полиция зафиксировала факт кражи на месте крушения грузового самолета Boeing 747 частной турецкой авиакомпании под Бишкеком. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана, передает РБК.
Как рассказал агентству собеседник, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя поселка, на территорию которого упал самолет. У него дома были обнаружены "предметы с разбившегося самолета". В частности, были найдены коробки с электрическими чайниками и три мобильных телефона.
Как рассказали в местном ГУВД, мужчина живет недалеко от места катастрофы. Он начал собирать коробки с вещами и другими предметами с самолета и класть их во дворе своего дома.
В настоящее время подозреваемого доставили в Сокулинский РУВД для проведения следственно-оперативных мероприятий. Правоохранители также завели в отношении него уголовное дело по статье «кража».
Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул утром 16 января неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» на территории поселка Дача-Суу. В результате катастрофы погибли 37 человек. Половина домов в населенном пункте разрушена.
В настоящее время специальная комиссия совместно с МАК занимается расследованием причин крушения. По предварительным данным, это произошло из-за ошибки экипажа. Версия теракта исключается.
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Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости.
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