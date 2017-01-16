Депутат извинился за свой ответ на вопрос об умерших в ЦОНах людях

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов дал комментарий по поводу своего сегодняшнего ответа в Мажилисе о смертях в ЦОНах, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Хотел бы сказать по поводу моего интервью. Прежде всего, я выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей, умерших в зданиях ЦОНов», - сказал он корреспонденту в телефонном разговоре.





«Также приношу извинения за мою оговорку при моем ответе на неоднозначный, неожиданный вопрос, который мне сегодня задали. Еще раз выражаю свои искренние сожаления по поводу случившегося и приношу свои извинения», - добавил А. Жамалов.





Мажилисмен пояснил, что на момент интервью с журналистами он был не в курсе второго случая смерти в очереди в ЦОНе, а вопрос насчет того «чувствует ли он свою вину за смерть граждан» для него был логически непонятным, так как трудно связать проблему временной регистрации со смертью человека в ЦОНе.





Напомним , сегодня в стенах Мажилиса депутат А. Жамалов прокомментировал журналистам по поводу законодательных изменений по введению временной регистрации в РК, из-за которых в ЦОНах образовались длинные очереди и в них уже скончались два человека.





«Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что в Казахстане проходит регистрация? Ну, умер человек, с таким же успехом он мог по состоянию здоровья умереть и дома..., не знаю, просто умереть», - сказал он ранее на вопрос журналистов насчет двух случаев смерти в очередях в ЦОНах, указав при этом, что подобный вопрос «некорректен».





Представители прессы задали также вопрос, не чувствует ли парламентарий какой-либо вины за эти случаи.





«Я буду говорить так: вину за собой не чувствую, потому что мы много законов принимаем, и реализация данного закона, в принципе, это необходимая мера», - ответил депутат.





Напомним, сегодня стало известно о смерти мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы. Аналогичный случай произошел и в ЦОНе Илийского района Алматинской области на прошлой неделе.





Ксения Давыдова, Астана.



