Сигарета уходит? В Казахстане представлена новейшая бездымная технология для курильщиков
17 января 2017, 10:05
Технология построена на нагревании табака без горения, в результате которого образуется табачный пар-аэрозоль. Разработчик называет эту систему потенциально менее вредной альтернативой по сравнению с курением сигарет.
В центре Алматы появился магазин IQOS. Компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) запустила продажи своего инновационного продукта в нашей стране. Технология, применяемая в IQOS, была создана в Центре исследований и разработок ФМИ в Швейцарии. Она не имеет практически ничего общего со столь популярным сегодня вейпингом (испарением жидкостей с растворённым в них никотином).
Технология построена на нагревании табака без горения, в результате которого образуется табачный пар-аэрозоль. Разработчик называет эту систему потенциально менее вредной альтернативой по сравнению с курением сигарет: нет дыма, нет пепла, значительно меньше неприятного запаха. Система работает с нагреваемыми табачными палочками (стиками), которые в фирменном магазине IQOS продаются по 350 тенге за пачку.
Комплект IQOS состоит из держателя, зарядного устройства, блока питания с USB-кабелем и устройства для чистки. Жителям Алматы, как сообщает «Филип Моррис», доступны два варианта стиков: HEETS Yellow с полноценным вкусом отборного табака и HEETS Turquoise с ментолом.
IQOS – результат десятилетних исследований более 400 учёных-медиков со всего мира. ФМИ потратила на исследования и разработку более 3 млрд. долларов. До старта продаж в Казахстане система IQOS уже освоила рынки более десяти стран мира, включая Японию, Италию, Швейцарию и Россию.
За это время более миллиона совершеннолетних курильщиков отказались от традиционных сигарет, полностью переключившись на «табачный испаритель» IQOS. «Я уверен, что в будущем наступит момент, когда мы в достаточной степени распространим эту новую продукцию, значительно снижающую вред от табака. Когда совершеннолетние потребители будут о ней знать, мы совместно с правительствами стран сможем начать этап вывода сигарет с рынков. Надеюсь, что это время наступит скоро», – предполагает глава ФМИ Андре Калантзопулос.
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