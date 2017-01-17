Журналистам запретили записывать судебное заседание по делу Бигельды Габдуллина

СМИ могут участвовать только в отдельных моментах, таких как оглашение приговора, прения.





Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Баглан Идрисов запретил журналистам проводить аудио, видео и фотофиксацию заседаний, однако из зала суда удалиться СМИ не попросил.





«Поскольку часть участников процесса ходатайствовала об ограничении применения фото и видеосъемки и аудиозаписи в ходе главного судебного разбирательства суд постановил – ограничить представителям СМИ применение фото, видео и звукозаписи в ходе судебного заседания. Вместе с тем разъяснить представителям СМИ, что они могут присутствовать в судебном заседании и при этом вправе применить видео и звукозапись только при оглашении приговора или постановлении суда принятого по данному делу» - зачитал постановление по ходатайству судья.





Запрет на фиксацию инициировали прокурор Айтжанов и представители потерпевшей стороны.





«Я считаю, что в отдельных частях заседания, с учетом гласности СМИ могут участвовать только в отдельных моментах, таких как оглашение приговора, прения. Участие их в других частях может помешать самому процессу» - разъяснил свою позицию представитель государственного обвинения Айтжанов.





Между тем подсудимый Бигельды Габдуллин сказал, что не против участия СМИ в процессе, а также аудио, видео и фотофиксации.





Автор Татьяна Ковалева, Астана