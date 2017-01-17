Б.Байбек: Старые автомобили во время Универсиады в Алматы не пустят

Рынки будут работать по графику и добавятся еще дополнительные автобусные маршруты.

Аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании Правительства рассказал о работе городских властей к подготовке проведению главного спортивного мероприятия этого года , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Завершена модернизация объектов, осталась лишь небольшая работа по визуальному оформлению. Ведется целенаправленная работа по улучшению сервиса, как в атлетической деревне, так и в сфере услуг города. Стопроцентная готовность деревни будет обеспечена 20 января. Первый заезд участников состоится 23 января. Это команды Казахстана и Канады. Основной пик приезда ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран», - сказал он.





По его данным, всего ожидается приезд 2200 атлетов и более 100 сопровождающих гостей.

«В преддверии Универсиады значительно улучшено оформление, сервис аэропорта, а также вокзалов Алматы. Мы несколько раз проинспектировали эти объекты на предмет повышения качества оказанных услуг, антитеррористических и санитарно-эпидемиологической безопасности. Все проблемные вопросы решены. Стопроцентная готовность будет обеспечена к 20 января. Аналогичная работа проведена с субъектами общепита и гостиницами. Подготовлено 10 тысяч экземпляров туристской карты Алматы, карта Универсиады, ресторанного путеводителя. На днях в здании аэропорта заработает современный интерактивный туристско-информационный центр», - проинформировал градоначальник.





В то же время Б. Байбек сообщил, что также создан городской оперативный штаб, который работает круглосуточно.

«С прошлой недели работает круглосуточный колл-центр. Безопасность будут обеспечивать более 7 тысяч сотрудников МВД, Нацгвардии, Министерства обороны. В целом, в прошлом году на материально-техническое оснащение Департамента внутренних дел из местного бюджета выделено 2,5 млрд тенге, что в два раза больше, чем в предыдущем году. В текущем году, с учетом проведения ЭКСПО-2017 бюджет увеличен еще на 25%, составит 17,3 млрд тенге. Будут приобретены 240 автомобилей и другая спецтехника», - добавил он.





Аким отметил, что в целом обеспечено эффективное взаимодействие всех правоохранительных служб, ведется мониторинг и превентивное устранение ЧП социального напряжения.





Между тем, по его словам, совместно с Алматинской областью принимаются меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающего техническим, санитарным и экологическим нормам.





« Принимаются меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающего техническим, санитарным и экологическим нормам. Значительно укреплена материально-техническая база клиник города: 25 поликлиник, 8 стационаров, 215 машин скорой помощи и 370 медперсонала, а также построенные на базе двух больниц вертолетные площадки будут обеспечивать оперативную медпомощь согласно стандартам международной студенческой Федерации зимних видов спорта. Участников игр будут обслуживать 519 единиц транспорта. Дополнительно к 28 действующим автобусным маршрутам будут запущены 18 маршрутов с центрального стадиона, автовокзала «Саяхат» и вокзала Алматы-1», - указал Б. Байбек.





«Мы тщательно проработали вопрос городского графика. 29 января и 8 февраля будут закрыты 9 крупных рынков и базаров. Также для удобства горожан и гостей города принято решение предоставить школьникам дополнительные каникулы. Это даст 30-процентную разгрузку улиц, и одновременно, родителям, совместно со школьниками, посетить студенческие спортивные игры и многочисленные мероприятия», - дополнил он.





По его информации, за каждым из 7 городских объектов Универсиады закреплены круглосуточные наряды, проработан алгоритм реагирования при обильных осадках. На круглосуточном дежурстве будут находиться 53 бригады, 200 единиц техники и 375 работников.

«Проведены работы по резервному электроснабжению объектов. С 20 января по 10 февраля все плановые земляные работы будут приостановлены. В целом все службы города мобилизованы для проведения универсиады. Помимо 181 спортивного соревнования нами запланировано проведение более 40 культурных мероприятий», - пояснил градоначальник.





В заключение он сообщил о проданных билетах на Универсиаду. «На сегодняшний день из 200 тысяч билетов на соревнования универсиады продано 77 200 билетов. Это 39%. Если на прошлой неделе, в среднем, продавалось по 600 билетов в день, то на этой неделе уже 1300 билетов ежедневно, без учета корпоративных продаж. По нашему опыту, основной пик продаж прогнозируется на период с 23 по 28 января», - завершил Б. Байбек.





Напомним , что Универсиада-2017 пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. Сборную команду Казахстана на предстоящей 28 Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, представят 168 спортсменов по всем видам спорта вошедшим в программу соревнований.





Стоит отметить, что Казахстан принимал участие в двенадцати Всемирных Универсиадах, на которых завоевал 44 медалей, из них 18 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых. Лучшим достижением в истории участия Казахстана на Всемирных студенческих играх было в 2015 году в Словакии и Испании, где завоевав 11 медалей различного достоинства, из которых 5 золотых и 6 серебряных, команда Казахстана поднялась на третье место.





Ксения Давыдова, Астана.