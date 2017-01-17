На месте крушения Boeing под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа

"Останки пилота уже отправлены в морг", - отметили в ведомстве. В понедельник во время поисково-спасательных работы были найдены тела трех членов экипажа.





Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. На данный момент опознаны тела 37 погибших.





В Кыргызстане 17 января объявлен общенациональный траур.





Все новости по теме читайте здесь





Фото: © Александр Писаренко/ТАСС











