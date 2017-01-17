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На месте крушения Boeing под Бишкеком найдено тело четвертого члена экипажа

17 января 2017, 11:21

Тела трех членов экипажа были найдены в понедельник.


Тело четвертого члена экипажа найдено на месте падения вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового самолета Boeing 747. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС Кыргызстана.

"Останки пилота уже отправлены в морг", - отметили в ведомстве. В понедельник во время поисково-спасательных работы были найдены тела трех членов экипажа.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер полностью снес 23 одноэтажных жилых дома. На данный момент опознаны тела 37 погибших.

В Кыргызстане 17 января объявлен общенациональный траур.

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Фото: © Александр Писаренко/ТАСС




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