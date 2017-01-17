В Кыргызстане откроют единый счет для сбора средств пострадавшим
17 января 2017, 12:53
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" под Бишкеком утром в понедельник.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству чрезвычайных ситуаций открыть единый счет для перечисления денежных средств пострадавшим в результате крушения транспортного самолета «Боинг-747», произошедшего 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Поручение дано на совещании по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим, ликвидации последствий, исследования причин катастрофы.
Счет откроют с учетом обращений физических и юридических лиц, желающих помочь семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" под Бишкеком утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении, в том числе 16 детей.
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