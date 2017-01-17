Сделать временную регистрацию онлайн можно будет с 18 января

В пилотном режиме временную регистрацию онлайн (через e-GOV ) могут запустить уже завтра, 18 января. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в кулуарах парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если все будет успешно протестировано, то онлайн-регистрацию мы сможем запустить в пилотном режиме уже завтра», - сказал Абаев.

Накануне глава министерства проинформировал, что в Казахстане прошли временную регистрацию уже порядка 250 тысяч человек.