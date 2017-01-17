Поднять цену билета на иностранные фильмы в кинотеатрах предложил кинорежиссер

Также, по его словам, нужно бороться с пиратскими копиями отечественных фильмов мерами, применяемыми в отношении порносайтов.

Казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев озвучил ряд предложений, которые, на его взгляд, помогут сделать киноиндустрию привлекательной и конкурентоспособной отраслью , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Многие зрители пишут нам открыто, мол, мы ждем, когда фильмы выйдут в торрентах на пиратках и на пиратских ресурсах в Интернете. Я думаю, что если мы поборемся с этим, примерно как с порносайтами, как это удалось, то это была бы большая помощь нашей отрасли», - сказал он на заседании Правительства РК.





В то же время кинорежиссер считает, что в Казахстане необходимо вводить квотирование для проката иностранных кинолент.





«Квотирование иностранного кино в нашем прокате, допустим, как это сделали в России, 20 % всех фильмов, которые транслируются на их территории должны быть отечественными», - указал А. Сатаев.





Также, по его словам, производителями отечественного кино надо обеспечить преференции в виде освобождения от выплаты НДС или возврат части затраченных средств в виде такс-кредитов.





«Преференции производителям кино, допустим, освобождение от выплаты НДС или возврат части затраченных средств в виде такс-кредитов. Это широко используется во многих странах. Я снимал фильмы в Торонто и продюсерам вернули 40 % затраченных средств в виде такс-кредита», - уточнил он.





Вместе с этим, по его мнению, можно было бы сделать льготы еще и прокатчикам.





«К примеру, освободить их от НДС. Часть этих средств можно направить на формирование Фонда кино или за счет этого поднять цену билета только на иностранные фильмы. Это даст конкурентные преимущества отечественному продукту. За счет этого фонда можно будет поддерживать фестивальные фильмы, которые бы завоевывали большие награды на крупных международных киноплощадках, таких как Канны, Берлин, Венеция. Для этого нужно снимать очень качественное кино», - заключил А. Сатаев.





Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в свою очередь дал поручение правительству рассмотреть возможность господдержки кинематографа, но с условием, что отечественная киноиндустрия будет выпускать качественную продукцию.





Автор Ксения Давыдова, Астана