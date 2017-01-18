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На военной базе в Миссисипи разбился учебный самолет

18 января 2017, 06:43

Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.


Во время тренировочного полета на базе в штате Миссисипи разбился военный самолет, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы.

Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.

На борту летательного аппарата находились два пилота, один из которых выполнял функции инструктора. Обоим удалось катапультироваться. Военнослужащие доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Фото: John Ivancic

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