В Шахане после взрыва в жилом доме подскочили цены на недвижимость

В Шахане резко подскочили цены на недвижимость. Так рынок отреагировал на новость о том, что 13 семьям из разрушенного подъезда многоэтажки купят новые квартиры , передает , передает 31 канал





Сейчас попечительский совет занят поисками 13 квартир для пострадавших, но пока жильё удалось найти только 4 семьям.





Напомним, взрыв котла отопления многоквартирного дома в Шахане 1 января унес жизни девяти человек, в том числе родных семилетней Полины Андроповой. Ей покупку квартиры оплатит Балхашская рудная компания. Попечители фонда заявили, что хоть и не включат в свои ряды журналистов, но готовы приглашать прессу на все заседания по распределению собранных почти 80 млн. тенге.





По словам председателя попечительского совета частного благотворительного фонда Жамал Мамерхановой, если останутся средства, фонд рассмотрит все предложения по поводу того, куда эти деньги израсходовать. То, что они будут израсходованы на нужды Шахана, это даже не обсуждается.





Тем временем в Астане министр национальной экономики Тимур Сулейменов сегодня дал понять, что в ближайшее время на выделение средств для строительства центрального отопления в Шахане рассчитывать не стоит.





"У нас до 2018 года в соответствии с поручением Президента достраивались и строились только те объекты, по которым степень завершенности была 80% и выше. Этого в Шахане не было. С точки зрения поддержки по кредитованию, там не было субъекта естественной монополии, который мог бы взять на себя кредит и потом обеспечить возвратность через тариф", - сказал глава ведомства.





Только по истечении моратория, говорит министр, власти Карагандинской области смогут подать заявку и вновь подготовить проектно-сметную документацию на рассмотрение в министерство.









Фото: акимат Карагандинской области



