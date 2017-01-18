В Индии по делу о детской порнографии задержали гражданина США

Задержанный, 42-летний американец Джеймс Кирк Джонс из Нью-Джерси, проживал пригороде Хайдарбада Мадхапур последние пять лет. Он работал в качестве эксперта-лингвиста в местном подразделении транснациональной юридической фирмы, название которой не упоминается.





Выйти на подозреваемого удалось по наводке Interpol. Полиция Индии смогла установить месторасположения его компьютера по имевшемуся у следователей IP-адресу. Во время рейда в его квартиру во вторник был изъят ноутбук с почти 30 тысячами видеозаписей детского порно.





По словам представителя полиции Уккалама Раммохана, Джонс состоял в сообществе из около 500 человек из различных стран, которые делились друг с другом видеозаписями. Кроме того, преступники даже использовали сервис Twitter для этих целей.





По местному законодательству, Джонсу грозит до 5 лет лишения свободы, но, скорее всего, он будет депортирован.





"После предъявления обвинения начнется суд, и, основываясь на вердикте суда, будет принято решение о его депортации", — заявили изданию в отделе криминальных расследований полиции штата.



