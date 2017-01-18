В Индии по делу о детской порнографии задержали гражданина США
18 января 2017, 12:02
Во время рейда в его квартиру был изъят ноутбук с почти 30 тысячами видеозаписей детского порно.
Полиция индийского штата Телангана задержала гражданина США по подозрению в распространении через интернет детской порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindu.
Задержанный, 42-летний американец Джеймс Кирк Джонс из Нью-Джерси, проживал пригороде Хайдарбада Мадхапур последние пять лет. Он работал в качестве эксперта-лингвиста в местном подразделении транснациональной юридической фирмы, название которой не упоминается.
Выйти на подозреваемого удалось по наводке Interpol. Полиция Индии смогла установить месторасположения его компьютера по имевшемуся у следователей IP-адресу. Во время рейда в его квартиру во вторник был изъят ноутбук с почти 30 тысячами видеозаписей детского порно.
По словам представителя полиции Уккалама Раммохана, Джонс состоял в сообществе из около 500 человек из различных стран, которые делились друг с другом видеозаписями. Кроме того, преступники даже использовали сервис Twitter для этих целей.
По местному законодательству, Джонсу грозит до 5 лет лишения свободы, но, скорее всего, он будет депортирован.
"После предъявления обвинения начнется суд, и, основываясь на вердикте суда, будет принято решение о его депортации", — заявили изданию в отделе криминальных расследований полиции штата.
Также отмечается, что полиция проверила камеры наружного наблюдения у дома Джонса, чтобы установить, приводил ли он к себе несовершеннолетних, но пока таких фактов выявлено не было.
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