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В Индии по делу о детской порнографии задержали гражданина США

18 января 2017, 12:02

Во время рейда в его квартиру был изъят ноутбук с почти 30 тысячами видеозаписей детского порно.


Полиция индийского штата Телангана задержала гражданина США по подозрению в распространении через интернет детской порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindu.

Задержанный, 42-летний американец Джеймс Кирк Джонс из Нью-Джерси, проживал пригороде Хайдарбада Мадхапур последние пять лет. Он работал в качестве эксперта-лингвиста в местном подразделении транснациональной юридической фирмы, название которой не упоминается.

Выйти на подозреваемого удалось по наводке Interpol. Полиция Индии смогла установить месторасположения его компьютера по имевшемуся у следователей IP-адресу. Во время рейда в его квартиру во вторник был изъят ноутбук с почти 30 тысячами видеозаписей детского порно.

По словам представителя полиции Уккалама Раммохана, Джонс состоял в сообществе из около 500 человек из различных стран, которые делились друг с другом видеозаписями. Кроме того, преступники даже использовали сервис Twitter для этих целей.

По местному законодательству, Джонсу грозит до 5 лет лишения свободы, но, скорее всего, он будет депортирован.

"После предъявления обвинения начнется суд, и, основываясь на вердикте суда, будет принято решение о его депортации", — заявили изданию в отделе криминальных расследований полиции штата.

Также отмечается, что полиция проверила камеры наружного наблюдения у дома Джонса, чтобы установить, приводил ли он к себе несовершеннолетних, но пока таких фактов выявлено не было.

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