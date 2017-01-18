Депутаты требуют пересмотреть структуру ЕНПФ

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты политических партий «Ак жол» и Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) подняли вопросы касательно деятельности ЕНПФ по управлению активами фонда , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Депутат от фракции «Ак жол» Дания Еспаева обратилась к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву и председателю Национального банка РК Данияру Акишеву с депутатским запросом.





«К сожалению, как показали недавние события, Нацбанк оказался не в состоянии обеспечить соответствующей защиты и требуемой прозрачности в отношении средств ЕНПФ», - сказала она.





По ее словам, учитывая происходящее события, депутатская фракция «Ак жол» просит Правительство рассмотреть ряд вопросов.





«Первое, рассмотреть вопрос об отказе от монополии ЕНПФ и возвращении к конкурентным подходам в деятельности пенсионных фондов в лице нескольких крупных независимых участников, которые бы предоставляли вкладчикам возможность выбора на основе рыночной конкуренции под жестким контролем государства и правительства. Второе, о включении в перечень инвестиционных инструментов пенсионных накоплений - прямых инвестиций в индустриальные проекты с участием крупных транснациональных корпораций в рамках программы индустриализации», - пояснила парламентарий.





Как отметила Д. Еспаева, акжоловцы не раз поднимали в стенах Мажилиса проблемы, связанные с ЕНПФ.





«Фракцией ДПК «Ак жол» в официальных выступлениях в парламенте и депутатских запросах пять раз ставился вопрос о сохранности пенсионных накоплений ЕНПФ и необходимости принятия предупредительных мер персональной ответственности за неэффективное или незаконное использование средств ЕНПФ должностными лицами. Судя по известным событиям, наши опасения, к сожалению, сбылись и госуправление пенсионными активами не отменяет злоупотреблений, а лишь монополизирует и увеличивает их масштабы», - заявила она.





Депутат добавила, что фракция «Ак жол» считает необходимым выразить категорическое несогласие с некоторыми пояснениями Нацбанка о том, будто в нашумевшей сделке на 5 млрд. тенге ЕНПФ распоряжался не пенсионными деньгами, а, так сказать, «собственными средствами».





«У ЕНПФ нет и не может быть никаких «собственных средств», а все находящиеся в фонде финансовые ресурсы являются доверенными ему в управление пенсионными накоплениями миллионов граждан, либо - инвестиционным доходом с этих накоплений», - сказала Д. Еспаева.





Она отметила, что средства ЕНПФ не являются добровольными накоплениями, а собираются наподобие налогов в обязательном порядке и потому нуждаются в особом внимании и защите.





«Поэтому управление всеми средствами Фонда без исключения должно быть абсолютно прозрачным и подотчётным государству. Также мы обращали внимание на образовавшийся конфликт интересов, когда Нацбанк одновременно выступает и регулятором, и оператором ЕНПФ. Тем самым предпосылки к выявленным сегодня нарушениям в фонде были заложены еще при формировании системы его функционирования. Кроме того, монопольное положение и отсутствие конкуренции за внимание вкладчиков - практически де-стимулируют работу над повышением его устойчивости и доходности», - заметила парламентарий.





В свою очередь ряд предложений в депутатском запросе на имя главы правительства насчет обеспечения сохранности вкладов в ЕНПФ озвучил депутат от фракции КНПК Айкын Конуров. Он проинформировал, что коммунисты считают недопустимо легкомысленным отношение Нацбанка и правительства «к надеждам граждан на достойную старость».





«Считаем в сегодняшних условиях необходимым регламентировать на законодательном уровне деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами. Полагаем, что это возможно сделать в рамках отдельного закона «О едином накопительном пенсионном фонде», в котором также должно быть предусмотрено создание органа, представляющего коллективные интересы вкладчиков», - отметил мажилисмен.





В то же время, по его словам, необходимо предусмотреть разработку инвестиционной стратегии ЕНПФ на уровне не только Нацбанка, но и правительства с отражением задач развития отечественной экономики, которые должно решать вложение пенсионных средств.





«Также просим предоставить информацию, в каком объеме и по какой ставке начислялось комиссионное вознаграждение ЕНПФ по инвестиционному доходу в 2016 году, какое количество казахстанских граждан не являются реальными участниками накопительной пенсионной системы, не имеют счетов, либо имеют счета, но не делают на них постоянные взносы, какие меры предпринимаются для решения этой проблемы», - перечислил парламентарий.





Как напомнил А. Конуров, на данный момент санкционирован арест руководителей ЕНПФ в связи со сделкой по приобретению облигаций «Бузгул Аурум».





«В Нацбанке отмечают, что данная сделка проводилась за счет собственных активов фонда, а не средств вкладчиков, то есть причин для беспокойства нет. Однако коммунисты считают такую постановку вопроса недопустимой. ЕНПФ является полностью госструктурой и зарабатывает комиссионное вознаграждение исключительно за счет средств, вносимых вкладчиками. Вся хозяйственная деятельность фонда возможна лишь за счет наличия капитала, сформированного трудом населения», - подчеркнул мажилисмен.





Он указал, что в законе « О пенсионном обеспечении в РК » сегодня не регламентируется порядок формирования и использования собственных средств ЕНПФ.





«По данным фонда, только за 11 месяцев 2016 года его общее комиссионное вознаграждение составило 55 миллиардов 651 миллион тенге. Полагаем, что это слишком большая сумма для того, чтобы выводить ее из-под общественного контроля. Кроме того, фонд получает вознаграждение в размере 0,025% в месяц от суммы пенсионных активов, что за 11 месяцев прошлого года составило 14 миллиардов 622 миллиона тенге. Вызывает вопросы обоснованность подобного вознаграждения за сам факт наличия активов. За что оно начисляются фонду, который итак получает комиссионные за управление активами?» - задался вопросами депутат.





А.Конуров добавил, что ко всему прочему утверждена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая является формализованным документом.





«В то же время не опубликована инвестиционная стратегия, где бы указывалось, в какие сектора экономики и с какой целью будут вкладываться пенсионные средства, как будет выстраиваться структура активов. В настоящее время ЕНПФ является крупнейшим в стране инвестором. В то же время совершенно не обозначена его роль для отечественной экономики. В результате мы видим, что принимаются бессистемные решения об инвестировании его активов, которые используются для затыкания дыр в бюджете государства, квазигосударственного сектора и, как показали события с ТОО «Бузгул Аурум», частных компаний», - считает парламентарий.





По его мнению, отсутствие последовательной инвестиционной стратегии является следствием отсутствия системного видения долгосрочного развития пенсионной системы в целом.





Автор Ксения Давыдова, Астана