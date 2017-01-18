Экс-управляющему директору АО «Казахфильм» Искаковой продлили арест
18 января 2017, 14:29
Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Тунгышбаю Жаманкулову.
Экс-управляющему директору по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаухар Искаковой продлили срок содержания под стражей, передает МИА «Казинформ».
Напомним, Национальным бюро по противодействию коррупции установлены факты хищения бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма «Феникс». Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым, через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем.
Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Тунгышбаю Жаманкулову. Также, доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.
«Гаухар Искаковой продлен срок содержания под стражей - до 17 февраля», - сказали в пресс-службе суда.
2 ноября 2016 года по подозрению в хищении указанных средств задержан Тунгышбай Жаманкулов. 3 ноября Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог».
Фото: voxpopuli.kz
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