Экс-управляющему директору АО «Казахфильм» Искаковой продлили арест

Экс-управляющему директору по экономике и финансам АО «Казахфильм» Гаухар Искаковой продлили срок содержания под стражей , передает , передает МИА «Казинформ»





Напомним, Национальным бюро по противодействию коррупции установлены факты хищения бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма «Феникс». Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым, через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем.





Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Тунгышбаю Жаманкулову. Также, доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой Г. и исполнительного продюсера фильма Юдиной Н., которые ранее с санкции суда арестованы.





«Гаухар Искаковой продлен срок содержания под стражей - до 17 февраля», - сказали в пресс-службе суда.





2 ноября 2016 года по подозрению в хищении указанных средств задержан Тунгышбай Жаманкулов . 3 ноября Жаманкулов частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог».



