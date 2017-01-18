Будьте осторожны! За действия в соцсетях можно схлопотать 12 лет с конфискацией имущества

В последние годы ужесточается уголовное законодательство, и граждане Казахстана могут попасть за решетку даже за ненадлежащие высказывания в социальных сетях и тому уже есть примеры. Сроки можно заслужить за клевету, оскорбления, сбор и распространение личных и семейных тайн, за пропаганду и призывы к войне, захвату власти, к совершению теракта, за разжигание социальной, национальной, религиозной розни, за распространение ложной информации и так далее.





Предлагаем вашему вниманию подборку статей из Уголовного кодекса , согласно которым за действия в социальных сетях грозит наказание вплоть до лишения свободы.





Статья 130 УК РК. Клевета

За клевету, распространяемую в СМИ и социальных сетях, предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Статья 131 УК РК. Оскорбление

Оскорбление, выраженное в неприличной форме, влечет за собой штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов.





Статья 147 УК РК. Сбор и распространение личных и семейных тайн

За сбор личных и семейных тайн, которые были получены с использованием служебного положения, взлома или перехвата, УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или без такового. А за их распространение полагается лишение свободы на срок до 7 лет.





Статья 161 УК РК. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.





Статья 174 УК РК. Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни

За умышленные действия, направленные на оскорбление национальной чести и достоинства, религиозных чувств, пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок.





Статья 179 УК РК. Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан

За такие действия с использованием социальных сетей предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Статья 180. Пропаганда или публичные призывы к нарушению целостности Республики Казахстан Совершение этих действий с использованием СМИ и соцсетей наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.





Статья 207 УК РК. Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций

За умышленные действия или бездействие предусмотрены штраф размером до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.





Статья 256 УК РК. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма

Наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.





Статья 274 УК РК. Распространение заведомо ложной информации

За распространение заведомо ложной информации, создавшей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Статья 373 УК РК. Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации

Наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.





Статья 375, 376, 378 УК РК. Посягательство на честь и достоинство Президента РК, депутата Парламента РК, представителя власти

Оскорбление Президента РК наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. В отношении депутата - штраф в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. За оскорбление представителя власти предусматривается штраф в размере до 300 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток. При этом публичные выступления, содержащие критические высказывания об их деятельности, не влекут уголовной ответственности.





Статья 402 УК РК. Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной

Такие нарушения наказываются штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.



