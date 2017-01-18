В Кыргызстане на месте крушения Boeing найден еще один бортовой самописец

"Найден второй "черный ящик" на месте авиационной катастрофы самолета "Боинг-747"… Напомним, что первый "черный ящик" , бортовой самописец самолета, был обнаружен вчера, 17 января, в ходе поисково-спасательных работ", — говорится в сообщении.





В правительстве пояснили, что найденная в первый день после авиакатастрофы деталь самолета, о которой сообщалось как о "черном ящике" "была ошибочно принята за бортовой самописец".





"Анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Кыргызстан 17 января. "Черные ящики" будут направлены в Москву для расшифровки", — отметили в пресс-службе.





На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция и разбор завалов.