В Кыргызстане на месте крушения Boeing найден еще один бортовой самописец
18 января 2017, 16:07
Анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Еще один бортовой самописец найден на месте крушения турецкого Boeing под Бишкеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба правительства Кыргызстана.
"Найден второй "черный ящик" на месте авиационной катастрофы самолета "Боинг-747"… Напомним, что первый "черный ящик", бортовой самописец самолета, был обнаружен вчера, 17 января, в ходе поисково-спасательных работ", — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что найденная в первый день после авиакатастрофы деталь самолета, о которой сообщалось как о "черном ящике" "была ошибочно принята за бортовой самописец".
"Анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Кыргызстан 17 января. "Черные ящики" будут направлены в Москву для расшифровки", — отметили в пресс-службе.
На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция и разбор завалов.
Напомним, турецкий Boeing 747-400 разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Воздушное судно рухнуло на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". Были разрушены 32 частных дома. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении.
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Фото: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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