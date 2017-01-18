Подозреваемый в изнасиловании Виктории Мининой надеется, что присяжные его оправдают

18 января, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области прошло первое судебное заседание по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой. Подсудимый свою вину не признает. Окончательный состав присяжных еще не утвержден, отбор продолжается. Об этом сообщил Намиг Велиев, адвокат подозреваемого,

Первое судебное заседание прошло в закрытом режиме и длилось полтора часа. В нем приняли участие 39 кандидатов в присяжные. Подсудимого в зал суда доставили под конвоем. В заседании приняла участие Любовь Александровна, бабушка шестилетней Вики.





- Мне пришла повестка в суд. Но сегодня я не подошла по критериям, воспитываю маленького ребенка. В составе присяжных хотела бы участвовать. По моему мнению, если вина подсудимого будет доказана, то он заслуживает смертной казни, - сказала Раушан Таджиманова, кандидат в число присяжных.





Адвокат подозреваемого Намиг Велиев заявил, что подсудимый вину не признает и надеется на оправдательный вердикт присяжных.





- Процесс прошел в закрытом режиме согласно уголовно-процессуальному кодексу. В связи с недостаточным количеством кандидатов, пришедших на заседание, отбор присяжных продолжается. Мой подзащитный на предварительных слушаниях попросил суда с участием присяжных заседателей. Так как он не доверяет правоохранительным органам, подзащитный надеется только на суд присяжных, которые смогут решить его судьбу, - сказал Намиг Велиев.





Отбор присяжных, по предварительным данным, перенесли на 26 января.





Напомним, девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК. Полиция Актау 21 августа нашла свидетеля преступления, который опознал одного из посетителей магазина «Иваныч», попавшего в объектив камеры видеонаблюдения, как возможного подозреваемого. На одной из пригородных строек 23 августа полицейские задержали возможного подозреваемого. Однако позже его отпустили. Источник сообщил, что у мужчины есть алиби.

Спустя неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. В начале сентября начальник ДВД Мангистауской области, Кайрат Дальбеков во время брифинга, посвященного расследованию дела по факту похищения и изнасилования 6-летней девочки в Актау, сообщил, что подозреваемый задержан.

Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для подозреваемого – пожизненное лишение свободы.





Адвокат подозреваемого Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам подозреваемый с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.



