Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области годовалый мальчик умер от потери крови в больнице

18 января 2017, 16:34

Родители считают, что в смерти их мальчика Акжола виноваты врачи Коксуского района.


Как рассказала мама мальчика Гульзира Шакен, поступивший 12 января 2017 года в больницу сын умер от большой потери крови, передает МИА Казинформ.

По ее словам, врачи предлагали не поднимать шума из-за смерти ребенка. Женщина рассказывает, что она с ребенком приехала в больницу из-за поноса. После трех дней лечения мальчик пошел на поправку и Гульзира уже надеялась на то, что их скоро выпишут из больницы. Однако, ситуация ухудшилась после того, как ребенку назначили капельницы.

Как рассказывает мать умершего ребенка, сперва мальчику ввели иголку в вену справа, но лекарство долго не поступало. Потом пытались ввести лекарство через вену на шее - с левой стороны.

"Врачи сказали, чтобы я присматривала за ребенком и вышли. Смотрю, а у ребенка кровь течет из вены. Выбежала в поисках врача. Время - 10 часов утра, прибежала в столовую. Все сидят и пьют чай... Медики так и не смогли остановить кровь. Сын умер от потери крови", - утверждает Гульзира Шакен.

Как отметил анестезиолог Владимира Кима, состояние ребенка было тяжелым. Врачи сделали все, что могли.

"У ребенка была инфекция, судороги. Осложнение болезни и привело к смерти", - говорят медики.

Родители умершего Акжола намерены подать в суд на врачей Коксуской районной больницы. Акжол был в семье долгожданным ребенком, который появился на свет после 10 лет брака.

Фото: aif.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также