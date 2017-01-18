В Алматинской области годовалый мальчик умер от потери крови в больнице

Родители считают, что в смерти их мальчика Акжола виноваты врачи Коксуского района.

Как рассказала мама мальчика Гульзира Шакен, поступивший 12 января 2017 года в больницу сын умер от большой потери крови , передает , передает МИА Казинформ





По ее словам, врачи предлагали не поднимать шума из-за смерти ребенка. Женщина рассказывает, что она с ребенком приехала в больницу из-за поноса. После трех дней лечения мальчик пошел на поправку и Гульзира уже надеялась на то, что их скоро выпишут из больницы. Однако, ситуация ухудшилась после того, как ребенку назначили капельницы.





Как рассказывает мать умершего ребенка, сперва мальчику ввели иголку в вену справа, но лекарство долго не поступало. Потом пытались ввести лекарство через вену на шее - с левой стороны.





"Врачи сказали, чтобы я присматривала за ребенком и вышли. Смотрю, а у ребенка кровь течет из вены. Выбежала в поисках врача. Время - 10 часов утра, прибежала в столовую. Все сидят и пьют чай... Медики так и не смогли остановить кровь. Сын умер от потери крови", - утверждает Гульзира Шакен.





Как отметил анестезиолог Владимира Кима, состояние ребенка было тяжелым. Врачи сделали все, что могли.





"У ребенка была инфекция, судороги. Осложнение болезни и привело к смерти", - говорят медики.





Родители умершего Акжола намерены подать в суд на врачей Коксуской районной больницы. Акжол был в семье долгожданным ребенком, который появился на свет после 10 лет брака.



