В опубликованном архиве ЦРУ оказались советские анекдоты
19 января 2017, 01:50
Зачем составлялась подборка и какие у нее были источники, не сообщается.
Опубликованный в среду архив Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) содержит среди прочих документов две страницы советских анекдотов, свидетельствует база данных ЦРУ, сообщает РИА Новости.
Зачем составлялась подборка и какие у нее были источники, не сообщается. Лишь в примечании к одному из анекдотов написано, что его "услышали в Архангельске". Анекдоты принадлежат к эпохе перестройки в СССР в середине-конце 80-х годов и содержат критику советского руководства.
В частности, приводится широко известный анекдот, где американец доказывает русскому преимущества свободы слова и заявляет, что он может спокойно выйти к Белому дому и кричать: "К черту Рейгана!". Рональд Рейган был в 80-е годы президентом США. Русский отвечает американцу, что тоже может выйти к Кремлю и кричать: "К черту Рейгана".
Вариант еще одного известного анекдота описывает, как разные руководители советского государства решают проблему остановившегося поезда. Ленин собирает рабочих и крестьян и просит их построить новые пути. Сталин расстреливает машинистов. Хрущев реабилитирует расстрелянных и приказывает убрать рельсы позади поезда и положить их впереди паровоза. Брежнев задергивает занавеску и раскачивается, изображая движение поезда. Горбачев созывает митинг, на котором скандирует: "Рельсов нет!".
В третьем анекдоте рабочий покидает слишком длинную, по его мнению, очередь в винный магазин, чтобы "убить Горбачева", но возвращается, когда обнаруживает, что "там очередь еще длиннее". Очередной вариант известного анекдота заявляет, что коммунизм — ненаучное учение, поскольку его не испробовали первоначально на собаках.
В другом анекдоте человек приходит в магазин и спрашивает, есть ли в продаже мясо. Продавщица отвечает: "Нет, у нас нет рыбы, мяса нет в магазине напротив".
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo/ J. Scott Applewhite.
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