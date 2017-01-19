В ВКО из-за морозов отменены занятия
19 января 2017, 08:04
В Усть-Каменогорске сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
В ВКО из-за низкой температуры отменены занятия для школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
По информации Управления образования, 19.01.2017 г. в Усть-Каменогорске. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Зыряновский район. сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей. Катон-Карагайский район. сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены. Кокпектинский район. сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.
Шемонаихинский район. сильный мороз -27, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены. Курчумский район. сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.
Семей. сильный мороз -24 ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Тарбагатайский район. сильный мороз -27 ветер 4 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Бескарагайский район. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Уланский район. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Фото: mgazeta.com
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