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В ВКО из-за морозов отменены занятия

19 января 2017, 08:04

В Усть-Каменогорске сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.


В ВКО из-за низкой температуры отменены занятия для школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

По информации Управления образования, 19.01.2017 г. в Усть-Каменогорске. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Зыряновский район. сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей. Катон-Карагайский район. сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены. Кокпектинский район. сильный мороз -35, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены.

Шемонаихинский район. сильный мороз -27, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены. Курчумский район. сильный мороз -32, отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Семей. сильный мороз -24 ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Тарбагатайский район. сильный мороз -27 ветер 4 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Бескарагайский район. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.
Уланский район. сильный мороз -28, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Фото: mgazeta.com

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