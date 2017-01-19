Служебное расследование проведут по факту возгорания вагона на станции Алматы-2

Служебное расследование начато по факту возгорания списанного вагона, передает передает Zakon.kz





"19 января 2017 года на территории технического парка станции Алматы произошло задымление списанного вагона. Жертв и пострадавших нет. Вагон постройки от 9 ноября 1979 года, который по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации. Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет. Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».



