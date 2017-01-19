Служебное расследование проведут по факту возгорания вагона на станции Алматы-2
19 января 2017, 11:35
По итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.
Служебное расследование начато по факту возгорания списанного вагона, передает Zakon.kz.
"19 января 2017 года на территории технического парка станции Алматы произошло задымление списанного вагона. Жертв и пострадавших нет. Вагон постройки от 9 ноября 1979 года, который по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации. Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет. Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
Напомним, сегодня утром на ж/д станции Алматы - 2 произошло возгорание в отцепленном вагоне. По предварительным данным, причиной пожара площадью 20 кв.м. могла стать оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе.
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