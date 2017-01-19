В Индии школьный автобус столкнулся с грузовиком
19 января 2017, 11:47
Погибли 18 детей.
По меньшей мере 18 школьников погибли и 40 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times Of India.
Инцидент произошел в округе Этах. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженным картофелем грузовиком.
Школа, в которой учились дети, была открыта в четверг, хотя администрация округа из-за холодов объявила три дня каникул.
Проводится расследование инцидента.
School bus collided with truck in Aligarh's Etah district https://t.co/bs38OFBlZR— India Samvad (@india_samvad) 19 января 2017 г.
Фото: РИА Новости
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