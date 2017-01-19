Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана
19 января 2017, 13:30
Им стал Серик Жумангарин.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства нового вице-министра Серика Жумангарина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана.
Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.
В разные годы Жумангарин работал в министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.
Айдар Арифханов освобожден от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу. Глава ведомства поблагодарил Арифханова от имени правительства за работу, высоко оценив его вклад в направление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства.
Дата рождения: 22.07.1969
Место рождения: КазССР; гор. Актюбинск
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика» (1993)
Специальность «теплофизика»
· Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997)
Специальность «финансы и кредит»
Трудовой стаж:
· Коммерческий директор МЧП «Тынай» (1993-1994);
· Директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ» (1994-2004);
· Заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе (2005-2006);
· Начальник Отдела предпринимательства г. Актобе (04.2006-12.2006);
· Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007);
· Начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008);
· Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008);
· Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли (06.2008-04.2010);
· Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство» (04.2010-07.2010);
· Заместитель, первый заместитель Председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» (07.2010-11.2011);
· Директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2012-07.2012);
· Председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (25.07.2012-01.2013);
· Вице-министр регионального развития Республики Казахстан (02.2013-13.08.2014);
· Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (с 08.2014)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медаль «Астананың 10 жылдығы»
Фото: ortcom.kz
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