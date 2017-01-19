Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства нового вице-министра Серика Жумангарина , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.





До этого назначения Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана.





Глава ведомства поздравил Жумангарина с назначением, выразив уверенность, что накопленный опыт он сможет эффективно использовать в работе на новой должности.





В разные годы Жумангарин работал в министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.





Айдар Арифханов освобожден от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу. Глава ведомства поблагодарил Арифханова от имени правительства за работу, высоко оценив его вклад в направление, касающееся поддержки малого и среднего предпринимательства.





Жумангарин Серик Макашевич Дата рождения: 22.07.1969 Место рождения: КазССР; гор. Актюбинск Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика» (1993) Специальность «теплофизика» · Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997) Специальность «финансы и кредит» Трудовой стаж: · Коммерческий директор МЧП «Тынай» (1993-1994); · Директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ» (1994-2004); · Заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе (2005-2006); · Начальник Отдела предпринимательства г. Актобе (04.2006-12.2006); · Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007); · Начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008); · Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008); · Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли (06.2008-04.2010); · Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство» (04.2010-07.2010); · Заместитель, первый заместитель Председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» (07.2010-11.2011); · Директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2012-07.2012); · Председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (25.07.2012-01.2013); · Вице-министр регионального развития Республики Казахстан (02.2013-13.08.2014); · Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (с 08.2014) Государственные и международные награды, премии, почетные звания: · Медаль «Астананың 10 жылдығы»

