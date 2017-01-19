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Наезд на пешеходов в Алматы: причиной ДТП стала заклинившая педаль газа

19 января 2017, 13:47

Пострадавшие от претензий к водителю авто отказались, попросив лишь, чтобы он оплатил лечение.


Накануне в Алматы мужчина за рулем Toyota Mark II на полном ходу вылетел на тротуар и сбил двоих человек. Оказалось, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля, пишет портал Колёса.

По словам водителя, авария произошла из-за растрепавшейся оплётки тросика педали акселератора. В момент поворота эту самую педаль заклинило в нажатом положении, и авто понеслось на тротуар. Никакие попытки остановить его успехом не увенчались.

По предварительным данным, пострадавшие пешеходы отделались сотрясением мозга, ушибами и ранами на лице. От претензий к водителю злополучного авто они отказались, попросив лишь, чтобы он оплатил лечение.

Напомним, 18 января около 12:30 водитель автомобиля марки Toyota Mark II вёз жену из роддома № 4, расположенного на углу улиц Станкевича и Аймауытова. Его машина выворачивала на Акан Серы, но в какой-то момент на высокой скорости вылетела на пешеходный переход и далее на тротуар. На пешеходке машина сбила переходившую дорогу женщину, врезалась в припаркованный Volkswagen, снесла дорожный знак и ударила на тротуаре мужчину. После всего этого Toyota шаркнула по стене магазина и остановилась, упёршись в придорожный столб.


Фото: kolesa.kz

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