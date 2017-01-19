В Москве 11-летняя дочь полицейского ловила педофила «на живца»
19 января 2017, 15:16
И поймала 19-летнего студента.
11-летняя дочь сотрудницы полиции в поисках приключений устроила охоту на педофилов «на живца». Пятиклассница познакомилась с первокурсником в соцсети «ВКонтакте» и напросилась к нему в гости, после чего, по словам самого парня, они занялись сексом, сообщает «Лайф.ру».
Об истории стало известно после того, как в полицию обратилась мама девочки. 34-летняя женщина заявила, что пропала её дочь-школьница. 11-летняя Анастасия Т. ушла из дома на Таллинской улице около 2 часов ночи, пока её мама и бабушка спали.
Оперативники искали девочку почти двое суток, днём 10 января её обнаружили на остановке общественного транспорта. Школьница рассказала, что находилась в квартире у своего знакомого в Южном Бутово. По её рассказу, она познакомилась с ним по переписке «ВКонтакте». 19-летний парень хотел заняться с ней сексом, и она согласилась специально, чтобы разоблачить его как педофила.
— Она ушла к своему знакомому, он удерживал её в своей квартире. Он хотел секса с ней, была попытка изнасилования. Но после обследования у неё не выявили никаких повреждений. Я думаю, что причина всему этому — раннее половое созревание. Сейчас я думаю, что буду советоваться с психиатрами и врачами, чтобы знать, что делать с ней дальше. Сама она не осознаёт, что происходит. Для неё это приключение, — рассказала мама девочки Светлана.
Сейчас 19-летний студент политехнического колледжа Глеб А. задержан и даёт показания. Молодой человек объяснил, что Анастасия позвонила ему и попросилась переночевать, сказав, что поссорилась с родителями. А когда она приехала к нему, они занялись сексом.
На странице девочки в социальной сети после добычи её «первого трофея» появился статус: «Мне 11 лет, и я люблю врать про свой возраст. Желающие «присесть» быстро и надолго — пишите и звоните. Буду рада помочь!».
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