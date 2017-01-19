Более 100 пакетиков с героином изъяли у наркоторговца в Акмолинской области

За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Акмолинской области наркополицейскими за сбыт наркотических средств задержан житель Щучинска. В ходе обыска у мужчины обнаружено и изъято 118 полиэтиленовых мешочков с героином, а это 118 разовых доз на сумму более 400 000 тенге, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Спецоперация по задержанию наркосбытчика была проведена в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Паутина», главная цель которого – выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств.





17 января в Щучинске оперативниками в одном из домов был задержан 54-летний мужчина, который сбыл закупщику более 1 грамма наркотического средства «героин». В рамках проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, в одной из комнат были обнаружены и изъяты 118 полиэтиленовых шарообразных свертков, внутри которых находился героин, весом 68,16 грамм, что является особо крупным размером.





В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 УК РК, за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Также полицейскими установлено, что мужчина в 1999 году был судим за хранение наркотических средств.