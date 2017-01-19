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В Алматы спасатели продолжают устранять последствия потопа на Райымбека

19 января 2017, 15:33

Повторное подтопление вполне возможно.


В микрорайоне Калкаман на данный момент на месте ЧП работы проводят трое представителей ДЧС, задействованы три единицы техники, которые черпают воду из реки Аксай. Тротуары и проезжая часть уже расчищены от воды, передает BNews.kz.

Как отметили сотрудники ДЧС, работающие на месте потопа, ночью были задействованы 15 единиц спецтехники и 15 сотрудников оперативных служб.

«Подобные случаи здесь были и ранее. Этот канал не рассчитан на большое количество воды. В основном она (вода - прим.ред.) находится в Каргалинке, а там сейчас ремонт после прошлогоднего потопа - делают канал. Из-за этого вода, которая спускается с плотины, попадает сюда. Кроме того, сейчас тает снег, есть и подземные воды – все концентрируется здесь, что и усложнило ситуацию», - рассказывает спасатель Ерсултан Калгулов.

Спасатель, который принимал участие в расчистке дорог уже сегодня днем, отмечает, что к утру практически весь потоп был ликвидирован. На данный момент работу проводят три спецтехники, которые устраняют последствия на дорогах, однако, как отметил один из сотрудников спасательной службы, есть вероятность повторного подтопления.

В пресс-службе Департамента по Чрезвычайным ситуациям Алматы пока никак не комментируют произошедшее ЧП.
Напомним, в ночь на 19 января в микрорайоне Калкаман река Аксай вышла из берегов, что привело к потопу и образованию затора на дорогах. Ситуацию усугубила низкая температура, которая превращала воду в лед. Ночью на место ЧП незамедлительно были вызваны оперативные службы города.



Фото: zakon.kz

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